Dareyes de la Sierra lanza su nuevo sencillo TETRICO

Dareyes de la Sierra arranca el 2026 con fuerza al presentar su nuevo sencillo, TETRICO, una pieza intensa que marca su primer estreno del año. El tema ofrece una mirada honesta y sin filtros sobre la resiliencia, el sacrificio y la transformación personal que han definido su camino.

Con una narrativa directa y una producción sólida, la canción recorre los episodios que moldearon su carácter: una juventud marcada por la ausencia, la inestabilidad y los retos, hasta llegar a un presente construido con disciplina, ambición y claridad emocional. En "TETRICO", el cantante revisita el momento en que dejó su hogar a temprana edad, las dificultades que enfrentó y la fortaleza materna que se convirtió en su principal impulso para salir adelante.

La letra profundiza en valores como la lealtad y la gratitud, mientras contrasta los recuerdos de carencia con la realidad actual de éxito. A lo largo del tema también se percibe una evolución psicológica: la de alguien que aprendió a crecer rápido, a no quebrarse ante la presión y a desarrollar un instinto de protección frente a las miradas interesadas que llegan con la fama.

¿Qué ofrece el video oficial de TETRICO?

El video oficial, ya disponible en plataformas digitales, complementa la esencia del sencillo con una estética oscura y cinematográfica. Ambientado en un espacio subterráneo que evoca un speakeasy clandestino, el visual refuerza el tono introspectivo y estratégico que define esta nueva etapa artística.

Un 2025 de consolidación

El lanzamiento de "TETRICO" llega después de un 2025 lleno de hitos para Dareyes. Su colaboración Vita Fer junto a Tito Double P logró posicionarse en el No. 1 del chart Billboard Mexico Songs y destacó en los listados más importantes de streaming en el país. Más adelante presentó Boneless con Netón Vega, anticipando la llegada de su esperado álbum Redención, lanzado en mayo y bien recibido en rankings globales y nacionales.

Temas como Frecuencia, así como los sencillos AGUA Y JABÓN, PLAY MODE y ESPEJO, reforzaron su presencia constante en plataformas digitales. También sumó colaboraciones como AGÜITADO con Chino Pacas, Me Amola junto a Óscar Maydon y mi droga con Grupo Frontera.

Con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify y una propuesta que fusiona sonidos sierreños y norteños con texturas modernas, Dareyes de la Sierra inicia el 2026 reafirmando su lugar como uno de los narradores más sólidos del regional mexicano. "TETRICO" no solo marca el comienzo de un nuevo año, sino también el tono de una etapa impulsada por autenticidad, fortaleza y una verdad sin concesiones.