La Arrolladora Banda El Limón y su nuevo sencillo ¿Dónde Estabas Tú? llegan al #1

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho vuelve a demostrar su peso dentro del regional mexicano al colocarse en el primer lugar del chart Regional Mexican Airplay de Billboard con su más reciente sencillo, ¿Dónde Estabas Tú?.

Con este logro, la agrupación suma ya 22 canciones en la posición número uno dentro de esta importante lista, reafirmando una trayectoria sólida construida a base de constancia, éxitos y una fuerte conexión con el público.

A lo largo de los años, la banda ha logrado posicionar 54 temas en el Top 40 y 43 dentro del Top 10, cifras que reflejan su impacto continuo en la industria musical.

Éxito en el chart de Billboard

El éxito de ¿Dónde Estabas Tú? no solo confirma la vigencia de la agrupación, sino también su capacidad para evolucionar sin perder su esencia. Gracias a ello, La Arrolladora ha logrado mantenerse como un referente del género, conquistando tanto a nuevas generaciones como a sus seguidores de siempre.