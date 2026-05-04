Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa en su cumpleaños 31

Maribel Guardia recuerda a su hijo Julián Figueroa en su cumpleaños 31 con emotivo homenaje.

A tres años del fallecimiento de Julián Figueroa, Maribel Guardia lo recordó con un conmovedor homenaje en lo que habría sido su cumpleaños número 31. La actriz compartió en redes sociales un video donde muestra la decoración especial que preparó en su hogar, acompañada de un mensaje que tocó el corazón de sus seguidores.

El espacio fue adornado con globos rojos formando un gran corazón, fotografías del cantante y recipientes con agua que simulaban velas flotantes, creando una atmósfera íntima y significativa para honrar su memoria.

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, falleció el 9 de abril de 2023 a los 27 años en la Ciudad de México, a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Maribel Guardia comparte su mensaje de amor

Junto al video, la actriz escribió un mensaje lleno de amor y nostalgia en el que expresó cuánto extraña a su hijo y cómo, pese al dolor, encuentra consuelo al pensar que se encuentra en paz.

Un cumpleaños especial y un proceso legal

Además, la fecha coincidió con el cumpleaños número 9 de su nieto, José Julián, a quien también dedicó unas palabras en redes sociales. Actualmente, Guardia mantiene un proceso legal con su exnuera, Imelda Garza Tuñón, relacionado con la custodia del menor, lo que ha provocado un distanciamiento entre ambos.

A pesar de la situación, la actriz expresó su cariño y buenos deseos, asegurando que continúa orando por su nieto y buscando una resolución que le permita mantenerse cerca de él.