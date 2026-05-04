Luis R. Conríquez y Grupo Frontera lanzan nuevo tema: Salma Hayek

Luis R. Conríquez vuelve a captar la atención del público con el lanzamiento de Salma Hayek, una colaboración junto a Grupo Frontera, una de las agrupaciones más influyentes en la evolución reciente de la música mexicana.

El tema combina lo mejor de ambos estilos, logrando una fusión que se siente natural y conectada con la audiencia. Salma Hayek destaca por su sonido fresco y una interpretación que transmite seguridad, carácter y una fuerte presencia femenina.

El estreno llega acompañado de un video oficial, disponible en plataformas digitales, que refuerza la identidad de la canción con una propuesta visual atractiva. La producción complementa la narrativa del tema y potencia su energía, ofreciendo una experiencia completa para los seguidores.

¿Qué caracteriza a la colaboración?

Cabe recordar que esta no es la primera vez que ambos artistas colaboran. En 2023 lanzaron Dame Un Chance, una canción que tuvo gran aceptación entre el público.

Impacto en la música regional

Con este nuevo sencillo, Luis R. Conríquez y Grupo Frontera consolidan su química musical y suman un lanzamiento que promete posicionarse como uno de los más destacados y virales dentro del regional mexicano.