Eduin Caz y Julión Álvarez celebran en Bogotá: Concierto memorable

Grupo Firme, encabezado por Eduin Caz, sigue fortaleciendo su presencia internacional con su gira por Sudamérica, donde Colombia se ha convertido en uno de los puntos clave. Durante su visita, coincidieron con uno de sus ídolos, Julión Álvarez, en la celebración de su cumpleaños número 43, evento al que también asistió Alfredo Olivas.

El festejo fue compartido en redes sociales, donde circularon imágenes y videos del momento en que le cantaron "Las Mañanitas", desatando la emoción de los seguidores. Pero el encuentro no se quedó solo en la celebración, ya que también llegó al escenario.

Concierto en Bogotá

En un concierto en Bogotá, Eduin Caz sorprendió al público al aparecer como invitado especial de Julión Álvarez para interpretar "Ya supérame", acompañado además por artistas como Luis Ángel "El Flaco", Pipe Bueno y Dylan Camacho. La presentación fue uno de los momentos más destacados de la gira, gracias a la conexión entre los músicos y el público colombiano.