Los Tucanes de Tijuana lanzan nuevo video: Andamos Ready

Los Tucanes de Tijuana siguen marcando el paso en la música regional con el estreno del video oficial de "Andamos Ready", una colaboración junto a Maffio e Izaak G que destaca por su energía y proyección internacional.

Filmado en la Ciudad de México, el videoclip potencia la propuesta del sencillo, que ya venía generando gran expectativa al colocarse en el primer lugar de la radio en Estados Unidos incluso antes de su lanzamiento en plataformas digitales.

El impacto del nuevo video

Este estreno llega en un momento clave para la agrupación, que continúa expandiendo su alcance con su primera gira por Europa, "Tucanes Time Europa 2026", además de presentaciones en festivales de alto perfil como el Sueños Music Festival.

La reinvención de Los Tucanes de Tijuana

Con una sólida trayectoria, Los Tucanes de Tijuana demuestran su capacidad de reinventarse al combinar el regional mexicano con sonidos actuales, manteniéndose vigentes entre nuevas generaciones y plataformas. Prueba de ello es el resurgimiento de su éxito "La Chona", que recientemente ha cobrado nueva vida al integrarse en el popular videojuego Fortnite.