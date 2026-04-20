Imelda Garza Tuñón habla sobre las cenizas de Julián Figueroa

Imelda Garza Tuñón vuelve a estar en el centro de la polémica por su relación con Maribel Guardia, tras hablar nuevamente sobre las cenizas de Julián Figueroa. La cantante aclaró que no desea conservarlas para ella, pero considera importante que una parte sea destinada a su hijo, José Julián, quien no tiene objetos personales de su padre.

Según explicó, su petición no responde a un interés propio, sino al deseo de que el menor pueda tener algo que lo conecte con la memoria de su papá. También señaló que Maribel Guardia mantiene en su poder todas las pertenencias del artista, incluyendo las cenizas, su ropa y otros artículos, y aseguró que hasta ahora no le ha entregado nada para su hijo.

Estas declaraciones vuelven a evidenciar la distancia entre ambas, en medio del duelo por la muerte de Julián Figueroa y mientras Imelda retoma su carrera musical, manteniendo el tema como parte de la conversación pública.

¿Qué declaró Imelda Garza Tuñón sobre las cenizas?

Imelda Garza Tuñón ha manifestado su deseo de que su hijo, José Julián, tenga un vínculo con su padre a través de las cenizas de Julián Figueroa. La cantante enfatiza que su intención no es egoísta, sino que busca que el menor pueda recordar a su padre de alguna manera.

¿Cómo afecta la situación a la relación entre Imelda y Maribel?

La relación entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia se ha vuelto tensa debido a la falta de objetos personales que Julián Figueroa dejó para su hijo. Las declaraciones de Imelda reavivan la controversia y ponen de manifiesto la distancia emocional entre ambas.

Impacto en la carrera de Imelda Garza Tuñón

Mientras se desarrolla esta polémica, Imelda Garza Tuñón retoma su carrera musical, utilizando la situación como parte de su narrativa pública. La atención mediática sobre su relación con Maribel Guardia y la memoria de Julián Figueroa podría influir en su trayectoria artística.