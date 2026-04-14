El Divo enfrenta polémica en La Casa de los Famosos: piden su expulsión

Polémica en La Casa de los Famosos 2026: piden la expulsión de "El Divo" tras conductas controvertidas

El reality La Casa de los Famosos continúa generando controversia más allá de sus eliminaciones, luego de que surgieran señalamientos en redes sociales contra el participante conocido como "El Divo".

Tras la reciente salida de Laura Zapata, el concursante se había consolidado como uno de los favoritos del público. Sin embargo, su imagen se ha visto afectada por la difusión de videos en los que, presuntamente, incurre en comportamientos inapropiados dentro de la casa.

La reciente salida de Laura Zapata

Uno de los momentos más comentados muestra al participante en una situación íntima captada por las cámaras del programa, lo que generó críticas en redes sociales. Posteriormente, otro video recopiló escenas en las que "El Divo" habría incomodado a la habitante Celinee durante distintas interacciones.

En las imágenes, se observa un acercamiento físico durante una dinámica, así como comentarios de tono sugestivo que han sido cuestionados por la audiencia. Estas acciones provocaron que usuarios en redes pidieran su salida inmediata del programa.

Reacciones en redes sociales

Hasta el momento, ni la producción del reality ni el equipo del participante han emitido una postura oficial sobre la situación, por lo que no se ha confirmado ninguna sanción. La polémica continúa generando debate entre los seguidores del programa.