Laura Zapata es eliminada de La Casa de los Famosos en gala reciente

La actriz Laura Zapata se convirtió en la octava eliminada del reality La Casa de los Famosos, tras la decisión del público durante la más reciente gala de eliminación.

Su salida representa un golpe para el denominado "cuarto agua" y, en particular, para el grupo conocido como "Los Guerreros de la Luz". En esta ocasión, varios participantes estuvieron en riesgo luego de la dinámica de nominación, mientras que la salvación benefició a uno de los concursantes antes de la gala.

Durante la eliminación, distintos integrantes fueron regresando a la casa conforme avanzaban las votaciones, hasta que la decisión final quedó entre Zapata y "El Divo". Finalmente, la audiencia determinó la salida de la actriz, reconocida por sus papeles de villana en telenovelas.

Reacciones tras la eliminación

Tras abandonar la competencia, Zapata expresó que su salida fue resultado de la decisión del público y calificó su participación como una experiencia significativa, aunque también mostró preocupación por sus compañeros dentro del reality, a quienes consideraba cercanos.