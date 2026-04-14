Valentín Elizalde y Edgardo Núñez logran el primer lugar en radio

La inconfundible voz de Valentín Elizalde vuelve a emocionar al público al unirse con el talento de Edgardo Núñez en el tema “Vencedor”, logrando posicionarse en el primer lugar de la radio en México.

El legado musical de Valentín Elizalde

Este dueto representa un homenaje especial al legado musical de Elizalde, en el que Núñez rinde tributo a su voz, estilo y fuerza interpretativa. “Vencedor”, considerado uno de los temas más emblemáticos del llamado “Gallo de Oro”, demuestra su vigencia al seguir conquistando nuevas audiencias y conectar con distintas generaciones.