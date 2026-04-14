JOP dona 1.7 millones a la familia de Kimberly Loaiza

JOP, de Fuerza Regida, dona 1.7 millones a la familia de Kimberly Loaiza; crecen rumores en redes

El nombre de Kimberly Loaiza volvió a colocarse entre las principales tendencias en redes sociales, ahora junto al de Jesús Ortiz Paz, conocido como JOP, tras darse a conocer una millonaria donación para apoyar a su familia.

De acuerdo con información difundida por Steff Loaiza, hermana de la creadora de contenido, el vocalista de Fuerza Regida habría aportado 1.7 millones de pesos para cubrir gastos médicos de su madre, quien enfrenta problemas de salud. Previamente, la influencer Kenia Os también había realizado una contribución.

La familia había solicitado apoyo a través de una campaña en línea; sin embargo, tras recibir esta donación, se anunció el cierre del fondo al considerar cubiertos los gastos hospitalarios.

Hasta el momento, ni JOP ni su equipo han emitido una postura oficial sobre el apoyo económico. No obstante, el gesto ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios también han reavivado rumores sobre un supuesto vínculo entre el cantante y Loaiza.

Rumores sobre la relación entre JOP y Kimberly Loaiza

Las especulaciones surgieron luego de comentarios indirectos por parte de Juan de Dios Pantoja, lo que desató teorías entre seguidores. Pese a ello, no existe confirmación de una relación, por lo que el tema se mantiene en el ámbito de la conversación digital.