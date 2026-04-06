Primos de Durango lanza nuevo sencillo Él Soy Yo

Los Primos de Durango presentan Él Soy Yo, un tema que explora el amor desde una perspectiva honesta y emocional, destacando los pequeños detalles que construyen una relación auténtica.

La canción retrata a alguien que no teme demostrar sus sentimientos, apostando por acciones sinceras y momentos significativos que fortalecen el vínculo con la persona amada.

La canción y su mensaje

El lanzamiento se complementa con un videoclip de alta calidad, producido por Latin Power Films y dirigido por Saturno El Mago, que refuerza la carga emocional del tema con una propuesta visual impactante.

Relevancia en la escena musical

Con este estreno, la agrupación reafirma su capacidad para evolucionar y mantenerse vigente dentro de la escena musical.

"Él Soy Yo" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en su canal oficial de YouTube.