Homenaje a Vicente Fernández provoca tensión familiar en la dinastía

La dinastía Fernández vuelve a estar en el centro de la conversación luego de que Ramón Fernández lanzara una crítica pública contra su padre, Vicente Fernández Jr., por no incluirlo a él ni a otros integrantes de la familia en el álbum homenaje dedicado a Vicente Fernández.

El proyecto musical, titulado Vicente Fernández: Tributo al Rey con banda (Grandes duetos) Volumen 1, reúne nuevas versiones de canciones emblemáticas de "El Charro de Huentitán" interpretadas junto a figuras del regional mexicano. Sin embargo, llamó la atención que ninguno de los miembros más jóvenes de la familia Fernández participara en esta primera entrega.

Ramón Fernández reclama exclusión del homenaje

A través de redes sociales, Ramón Fernández expresó su inconformidad y cuestionó públicamente la decisión de su padre de dejar fuera a integrantes de la nueva generación artística de la familia, entre ellos Alex Fernández y Camila Fernández.

El comentario surgió después de que Vicente Fernández Jr. explicara en una entrevista para el programa La Mesa Caliente que evitó incluir familiares en esta primera edición del disco para no generar acusaciones de favoritismo o nepotismo.

"Los lugares son mediante la carrera musical y la historia musical que se ha ganado cada uno", declaró el cantante al justificar la selección de colaboradores.

Fernández Jr. aseguró que la decisión también lo dejó fuera a él mismo y que varios integrantes de la dinastía sí participarán en un segundo volumen del homenaje.

"Mi Tata siempre ayudaba a su familia"

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata de Ramón Fernández, quien respondió directamente en redes sociales cuestionando los méritos musicales de su padre y recordando el apoyo que Vicente Fernández brindaba a sus familiares.

"Lástima que le tengan que recordar de su propio hijo. Mejor cuéntanos de tu trayectoria y lo que tú has hecho para merecerte una canción con mi abuelo en el pasado. Porque que yo recuerde mi Tata siempre ayudaba a su familia", escribió.

Aunque el comentario fue eliminado posteriormente, las capturas comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, alimentando la conversación sobre posibles tensiones internas dentro de la familia Fernández.

Redes sociales aumentan las especulaciones

Tras la polémica, Ramón Fernández compartió una frase en sus historias de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta relacionada con el conflicto familiar:

"Dios dijo: ´Me di cuenta de que tu pueblo no te apoyaba, así que te envié extraños´".

Las publicaciones provocaron reacciones divididas entre seguidores de la dinastía. Algunos usuarios respaldaron al joven cantante y consideraron que el homenaje debía incluir desde el inicio a los descendientes de Vicente Fernández, mientras que otros defendieron la decisión artística del proyecto.

Los Fernández sí aparecerían en un segundo volumen

Vicente Fernández Jr. adelantó que integrantes de la familia como Alex, Camila, América, Emiliano, Valentina y Ramón Fernández ya fueron contemplados para una segunda entrega del álbum y que incluso algunos ya eligieron los temas que interpretarán.

En medio de la controversia, Alex Fernández también aclaró públicamente que no participó en las decisiones relacionadas con la producción del disco ni en la selección de artistas invitados, entre los que figuran nombres como Ángela Aguilar y Christian Nodal.

La situación vuelve a colocar bajo los reflectores a una de las familias más emblemáticas de la música regional mexicana, mientras el legado de Vicente Fernández continúa generando homenajes, pero también diferencias dentro de la propia dinastía.