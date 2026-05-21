Addis Tuñón es nombrada tutora testamentaria del hijo de Julián Figueroa y solicita remover al albacea de la herencia.

La disputa legal por la herencia de Julián Figueroa dio un nuevo giro luego de que Addis Tuñón confirmara que fue designada por un juez como tutora testamentaria definitiva de J.J.F., hijo del fallecido cantante y nieto de Maribel Guardia.

Durante una emisión del programa De Primera Mano, Addis Tuñón explicó que su responsabilidad será supervisar que los recursos económicos y bienes destinados al menor sean utilizados correctamente para garantizar su bienestar, incluyendo alimentación, educación, salud y otros gastos necesarios para su desarrollo.

La conductora también aclaró que no administrará directamente el dinero de la herencia, sino que su función será vigilar que el patrimonio del menor sea protegido conforme a lo establecido legalmente.

Remoción de Marco Chacón como albacea

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Addis Tuñón confirmó haber solicitado formalmente la remoción de Marco Chacón como albacea de la herencia de Julián Figueroa.

Según explicó, la petición busca revisar el manejo de los bienes y recursos dejados por el cantante, además de garantizar transparencia en la administración del patrimonio destinado al menor.

Asimismo, adelantó que solicitará una rendición de cuentas para conocer el estado actual de la herencia y verificar que los recursos estén siendo utilizados adecuadamente.

Maribel Guardia no ha reaccionado públicamente

Hasta el momento, ni Maribel Guardia ni Marco Chacón han emitido declaraciones públicas sobre la reciente resolución judicial o sobre la solicitud presentada por Addis Tuñón.

Mientras tanto, Imelda Garza Tuñón continúa manteniendo la custodia legal del hijo de Julián Figueroa.

El caso ha generado atención debido al entorno familiar y legal que rodea la herencia del cantante, fallecido en abril de 2023, así como por las diferencias públicas que han surgido entre las personas involucradas en la administración de su patrimonio.