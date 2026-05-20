Hijo de Eduin Caz quiere cambiar boletos por estampa de Messi

La fiebre por el Mundial 2026 ya comenzó y millones de fanáticos buscan completar el álbum oficial del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Entre las estampas más cotizadas destaca la de Lionel Messi, considerada una de las más difíciles de conseguir por los coleccionistas.

Uno de los que está decidido a obtenerla es el hijo mayor de Eduin Caz, líder de Grupo Firme, quien incluso estaría dispuesto a intercambiar boletos para un concierto de la agrupación a cambio de la codiciada estampa del futbolista argentino.

El divertido momento se viralizó en redes sociales

La situación quedó captada en un video que comenzó a circular en redes sociales y que aparentemente proviene de una transmisión en vivo realizada por Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz. En el clip aparece Daisy junto a su hijo Gerardo mientras ambos pegan estampas del álbum mundialista. Durante la conversación, la influencer contó que el pequeño pasa gran parte del día organizando y acomodando sus cartas, aunque ya está frustrado porque muchas le salen repetidas. "Aquí estamos viendo qué hacer porque salen repetidos y repetidos. No hace otra cosa más que pegar estas cartitas en todo el día este chamaco...", comentó entre risas.

Gerardito ya tiene a Cristiano, pero le falta Messi

Según explicó Daisy, su hijo ya logró conseguir la estampa de Cristiano Ronaldo, pero todavía no encuentra la de Lionel Messi, considerada una de las más buscadas del álbum. Fue entonces cuando Gerardo sorprendió con una peculiar propuesta para conseguirla. "Llegué a la conclusión de que voy a cambiar un par de boletitos de Grupo Firme por el Messi...", dijo el pequeño. La ocurrencia provocó risas inmediatas de Daisy Anahy, aunque hasta el momento Eduin Caz no ha reaccionado públicamente a la propuesta de intercambio hecha por su hijo.

Grupo Firme continúa con éxito en su gira

Mientras tanto, Grupo Firme continúa consolidándose como una de las agrupaciones más exitosas del regional mexicano. Su gira "La Última Peda Tour" ha logrado gran respuesta del público y recientemente la banda confirmó una nueva fecha en la Ciudad de México debido a la alta demanda. La agrupación ya acumula nueve presentaciones con entradas agotadas en el Estadio GNP Seguros —antes conocido como Foro Sol— y buscará sumar un décimo sold out durante su concierto programado para el próximo 17 de julio.