El sencillo 'Ya Borracho' de Herencia de Grandes arrasa en plataformas digitales

Herencia de Grandes continúa consolidando su impacto en la música regional mexicana al posicionar su sencillo "Ya Borracho" en el primer lugar de tendencias en YouTube, además de destacar en diversas plataformas digitales.

El tema aborda una historia con la que muchos pueden identificarse: ese momento en el que el alcohol se convierte en cómplice para expresar sentimientos guardados. A diferencia de las clásicas baladas de desamor, "Ya Borracho" presenta a un protagonista que encuentra en unas copas el impulso necesario para decir lo que en sobriedad no se atrevería. La narrativa describe cómo, tras varios tragos, decide plantarse frente a la ventana de su amor imposible y confesarle todo lo que llevaba tiempo callando.

El éxito de 'Ya Borracho' en YouTube

Con un sonido que respeta las raíces del regional mexicano, pero con letras actuales y cercanas, Herencia de Grandes ha logrado conectar especialmente con el público joven, que encuentra en sus canciones historias cotidianas contadas sin filtros y con un toque de picardía.

Impacto en la música regional mexicana

El éxito de "Ya Borracho" confirma el gran momento que vive la agrupación, demostrando que cuando una canción mezcla ritmo contagioso, honestidad y una buena dosis de realidad, el público responde llevándola directo a la cima.