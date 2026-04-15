Ricky Muñoz de Intocable descarta colaboraciones en su nuevo álbum

RICKY MUÑOZ DESCARTA NUEVAS COLABORACIONES PARA EL PRÓXIMO ÁLBUM DE INTOCABLE

Intocable, agrupación liderada por Ricky Muñoz, anunció que su próximo álbum no incluirá colaboraciones musicales, tomando una postura distinta a la tendencia actual dentro del regional mexicano.

El cantante explicó que esta decisión no responde a un rechazo hacia otros artistas, sino a una convicción creativa. Señaló que el grupo considera haber realizado ya todas las colaboraciones necesarias y que continuar haciéndolas solo por moda o popularidad iría en contra de su esencia.

Muñoz también reaccionó a las críticas que ha generado su postura, reconociendo que puede percibirse como arrogante, aunque aclaró que su verdadera intención es preservar la identidad musical de la banda.

Intocable busca mantener su esencia musical

Con más de 30 años de trayectoria, Intocable apuesta por mantener un sonido propio, sin depender de fórmulas comerciales, reafirmando que su música puede sostenerse por sí sola.

Reacciones a la decisión de Ricky Muñoz

Aunque aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento del nuevo disco, se confirmó que será un proyecto completamente fiel al estilo que ha caracterizado al grupo.