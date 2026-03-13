Sergio Mayer se disculpa por participar en La Casa de los Famosos

El diputado federal con licencia Sergio Mayer ofreció una disculpa pública tras la controversia generada por su decisión de solicitar permiso en la Cámara de Diputados para participar en el reality show La Casa de los Famosos.

La polémica surgió luego de que el exintegrante del grupo Garibaldi se ausentara temporalmente de sus funciones legislativas para integrarse al programa de televisión, lo que provocó críticas de distintos sectores.

Ante la situación, Mayer reconoció que entiende el descontento de algunas personas y ofreció disculpas por la decisión, señalando que se trató de un asunto personal relacionado con temas económicos y que su licencia fue solicitada conforme a la ley.

Las declaraciones del legislador se dieron durante una entrevista en el programa El Macanazo, conducido por Maca Carriedo.

Sergio Mayer reconoce el descontento por su decisión de participar en un reality show.

Mientras tanto, el caso del legislador será revisado por el partido Morena, que analizará su situación en una audiencia programada para el 17 de marzo en la sede nacional del partido, ubicada en la Ciudad de México.

En este proceso se evaluará si su participación en el reality podría derivar en una sanción o incluso en una posible expulsión del partido.

Morena programó una audiencia para analizar la situación de Sergio Mayer el 17 de marzo.

Durante la misma entrevista, Mayer aseguró que ya inició el proceso para reincorporarse a sus labores en el Congreso. El legislador explicó que acudió personalmente a su oficina para entregar el documento que formaliza su retorno a la actividad parlamentaria a partir de la próxima semana.

Asimismo, defendió su desempeño como diputado y afirmó que ha cumplido con sus responsabilidades legislativas, destacando que ha participado en las votaciones de iniciativas del Ejecutivo y de su grupo parlamentario.

Mayer asegura que su licencia fue solicitada conforme a la ley y defiende su desempeño legislativo.

El también actor señaló que pedir licencia por motivos personales es un procedimiento permitido y que otros legisladores han recurrido a este recurso en distintas ocasiones.