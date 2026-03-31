Peso Pluma enfrenta rumores sobre su salud tras su presentación en el Dinastía Tour

El cantante Peso Pluma vuelve a estar en el centro de la conversación luego de que surgieran versiones sobre su estado de salud y comportamiento durante su gira en Estados Unidos.

Esto ocurre mientras su colaboración con Kanye West, titulada "Last Breath", comienza a ganar repercusión internacional, marcando un momento importante en su carrera.

De acuerdo con reportes no confirmados, personas cercanas al entorno del artista han señalado que podría estar atravesando un periodo complicado a nivel emocional, con episodios de ansiedad. Cabe recordar que el propio cantante mencionó en una entrevista con The New York Times en 2023 que ha enfrentado temas relacionados con su salud mental.

¿Qué ocurrió en el Dinastía Tour?

Las especulaciones aumentaron tras su presentación en el "Dinastía Tour 2026", donde su comportamiento en el escenario generó comentarios en redes sociales. Algunos usuarios interpretaron su actitud como parte del espectáculo, mientras que otros expresaron preocupación.

También han resurgido versiones sobre presuntos problemas personales y el impacto de la fama en su vida, especialmente tras el rápido ascenso que ha tenido en la industria musical. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme dichas afirmaciones.

Reacciones de figuras públicas

En medio de estos señalamientos, figuras como Mhoni Vidente han hecho comentarios y predicciones sobre el cantante, lo que ha contribuido a mantener el tema en tendencia.

Por ahora, el equipo del artista no ha emitido un posicionamiento público sobre estas versiones, por lo que la información debe tomarse con cautela.