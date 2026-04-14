Carín León se presentará en Madison Square Garden en 2026

Carín León anunció que se presentará en el emblemático Madison Square Garden como parte de su gira “De Sonora, Para el Mundo” – North American Tour 2026. El concierto está programado para el 22 de junio de 2026 y forma parte de una extensa serie de shows en Norteamérica, reafirmando su posicionamiento como una de las figuras más importantes del regional mexicano a nivel internacional.

No es la primera vez que el artista pisa este escenario. En 2024 logró un lleno total con su “Boca Chueca Tour”, y este nuevo anuncio confirma el crecimiento de su popularidad, especialmente en ciudades con una fuerte presencia latina como Nueva York.

Detalles del concierto

Con una carrera en constante ascenso, reconocimientos como el Latin Grammy y presentaciones con alta demanda en Estados Unidos, todo indica que esta fecha será otro rotundo éxito. La preventas de boletos comenzará el 16 de abril, mientras que la venta general estará disponible a partir del 17 de abril.