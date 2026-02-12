Julión Álvarez y JUNTOS se presentan en el Carnaval de Autlán 2026

Julión Álvarez y "JUNTOS" en el Carnaval de Autlán 2026.

El Carnaval de Autlán 2026 se prepara para vivir una de sus noches más esperadas con la presentación de Julión Álvarez y el dúo "JUNTOS", conformado por Jorge Medina y Josi Cuen, quienes subirán al escenario el próximo lunes 16 de febrero en la emblemática Plaza de Toros Alberto Balderas, en Autlán de Navarro, Jalisco.

Este concierto forma parte de los eventos estelares del tradicional carnaval, considerado uno de los más importantes del estado y del occidente del país.

Cada año, la Plaza de Toros Alberto Balderas se convierte en el epicentro de la fiesta, donde se combinan las tradicionales corridas con espectáculos musicales de primer nivel.

Detalles del evento

Aunque las actividades en la plaza suelen comenzar desde la tarde con eventos taurinos, los conciertos principales están programados generalmente después de las 20:00 o 21:00 horas, por lo que se espera que el espectáculo musical inicie en ese rango horario.

El boleto en zona general tiene un costo de 3,300 pesos mexicanos, mientras que el acceso al ruedo de pie asciende a 3,500 pesos mexicanos. Estas tarifas corresponden a uno de los espectáculos más atractivos del carnaval, que reúne a tres figuras destacadas del Regional Mexicano en una misma noche: Julión Álvarez, Jorge Medina y Josi Cuen.

Julión Álvarez, conocido por éxitos como "Te Hubieras Ido Ante", "Y Así Fue" y "El Amor De Su Vida", promete un repertorio lleno de energía y conexión con el público.

Por su parte, Jorge Medina y Josi Cuen, exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, llegan con el proyecto "JUNTOS", que ha despertado gran expectativa entre los seguidores de la música de banda.

Venta de boletos

Los boletos pueden adquirirse de manera física en las taquillas de la Plaza de Toros Alberto Balderas, ubicada en 72 Calle Mariano Bárcenas, en Autlán de Navarro, Jalisco. Asimismo, están disponibles en formato digital a través de la plataforma oficial Santis Tickets, lo que facilita la compra para asistentes de otras ciudades.

Cabe destacar que ese mismo lunes 16 de febrero también se presentará de forma gratuita el grupo Los Ángeles Negros en el foro del teatro del pueblo, ofreciendo una alternativa musical sin costo para quienes visiten el carnaval.

Sin duda, la combinación de Julión Álvarez y el dueto "JUNTOS" marcará uno de los momentos más memorables del Carnaval de Autlán 2026.