Karely Ruiz comparte su historia de fama y superación

Karely Ruiz volvió a generar conversación en redes sociales tras su participación en el podcast Sin Manual de Vida, donde habló con franqueza sobre el origen de su popularidad y los momentos más difíciles que enfrentó al inicio de su exposición pública.

Durante la entrevista, la creadora de contenido relató que su fama comenzó en 2018, cuando era apenas mayor de edad, a raíz de una experiencia personal que se volvió viral. Según contó, un exnovio difundió fotografías íntimas que ella le había enviado en un contexto de confianza.

"Yo tenía un exnovio, él me quemó... yo le mandaba fotografías y así fue parte de mi fama", compartió.

¿Cómo afectó a su familia?

Karely explicó que, tras la difusión de las imágenes sin su consentimiento, comenzó a recibir una ola de críticas y ataques en redes sociales. La presión fue tan fuerte que atravesó un periodo emocional muy complicado.

"Yo pensé hasta suicidarme", confesó, al recordar el nivel de hostigamiento que enfrentó en ese momento.

La influencer señaló que no solo lidiaba con comentarios negativos en internet, sino también con el impacto que la situación tuvo en su entorno cercano, especialmente en su familia.

Uno de los aspectos más sensibles que compartió fue cómo la polémica alcanzó a sus padres, quienes tenían un negocio familiar.

"Llegaba la gente y les decía: ´Mira lo que hizo tu hija´", relató.

Reconoció que, en un inicio, sus padres no estaban completamente de acuerdo con el rumbo que tomó su carrera, ya que como cualquier familia buscaban otras oportunidades académicas o profesionales para ella. Sin embargo, con el tiempo lograron comprender su decisión.

Convertir lo negativo en oportunidad

Lejos de quedarse en la polémica, Karely aseguró que decidió transformar esa experiencia en una plataforma de crecimiento profesional.

"Le saqué provecho. A lo malo hay que sacarle algo bueno", afirmó, aunque aclaró que cada persona enfrenta este tipo de situaciones de manera distinta.

También mencionó que actualmente recibe mensajes de jóvenes que han pasado por experiencias similares, lo que la ha llevado a reflexionar sobre la confianza y la vulnerabilidad en las relaciones personales.

Su mayor motivación

En la conversación, Karely habló sobre su hermana, quien vive con una discapacidad, como una de sus principales motivaciones para salir adelante. Explicó que su intención siempre fue generar ingresos de manera independiente, sin afectar a terceros.

Esa determinación, dijo, la impulsó a mantenerse firme pese a las críticas y a la presión social.

De la controversia a una carrera consolidada

Con el paso de los años, Karely Ruiz ha construido una sólida presencia digital. Actualmente es una de las creadoras de contenido más reconocidas en México dentro de plataformas exclusivas y redes sociales, donde acumula millones de seguidores.

Su historia volvió a colocarse en el debate público tras su aparición en "Sin Manual de Vida", especialmente por la honestidad con la que abordó temas como el hate, la salud emocional y la resiliencia ante la adversidad.