Susana Zabaleta presenta 'Soy loca por ti' y retoma el cabaret

Sin prestar atención a las críticas, Susana Zabaleta estrenó este jueves su nuevo sencillo y videoclip "Soy loca por ti", una reinterpretación del tema que en 1969 popularizó la cantante brasileña Elizabeth.

La versión de Zabaleta llega acompañada de un videoclip realizado en un ambiente muy cercano y personal. El proyecto marcó el debut como director de su amigo, el maquillista Bernardo Vázquez, propietario del Teatro Voltaire en la Zona Rosa, locación donde se llevó a cabo la grabación. La producción musical estuvo a cargo del cantautor Dany Dstance.

En el video, la cantante adopta la imagen de una vedette inspirada en los años 40, mientras que su pareja, el comediante Ricardo Pérez, aparece como espectador de su espectáculo burlesque.

Zabaleta destacó que el proyecto se realizó prácticamente "en familia", pues además de la cercanía con el director y el productor, contó con la participación especial de su pareja en pantalla.

La intérprete explicó que "Soy loca por ti" también le abrió la puerta para retomar el género del cabaret, un formato que formó parte de sus inicios artísticos.

Recordó que mientras estudiaba ópera clásica, trabajaba en un cabaret para ganar experiencia escénica. Ahora planea crear un nuevo espectáculo con tintes burlescos, en el que combinará canto, baile, humor, sensualidad y sátira política para abordar temas actuales.

Durante la presentación, Zabaleta habló abiertamente sobre la felicidad que vive en esta etapa personal y profesional, asegurando que busca transmitir ese sentimiento a su público. Para ella, el arte también funciona como testimonio de vida y una forma de celebrar el amor y la plenitud.

Con este lanzamiento, la cantante no solo revisita un clásico de finales de los años sesenta, sino que reafirma su interés por los escenarios íntimos y el formato cabaretero que marcó una etapa importante en su carrera.