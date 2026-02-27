Reality show Juego de Voces contará con Walo Silvas y Esteban Silva

Walo Silvas participará en Juego de Voces junto a su hermano Esteban

Será el próximo 22 de marzo cuando comience la nueva temporada del reality show Juego de Voces, el cual nuevamente estará conducido por Angélica Vale. En esta edición la temática será una rivalidad entre hermanos, por lo que veremos a famosos de la misma sangre enfrentarse frente a frente sobre el escenario.

Detalles sobre la nueva temporada de Juego de Voces

Hace algunos días se confirmaron a las primeras dos parejas de hermanos que serán parte del programa: Raúl y José Luis, integrantes de Río Roma. Ahora se anunció que Walo Silvas, vocalista de Banda MS, participará junto a su hermano Esteban Silva.

La confirmación se realizó durante una transmisión en vivo en las cuentas oficiales del programa, donde se reveló que los hermanos Silva serán la tercera pareja en integrarse a la competencia. Se suman así a los integrantes de Río Roma y a Ernesto y Jorge D´Alessio, quienes también aceptaron el reto de enfrentarse entre familia.

Walo Silvas y su trayectoria en Banda MS

Aunque los lazos de sangre pesan, sobre el escenario cada participante deberá defender su propio estilo. En el caso de Walo y Esteban, el Regional Mexicano será su carta fuerte.

Walo se ha consolidado como uno de los vocalistas principales de Banda MS, agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa, que ha marcado una época dentro de la música de banda. Su voz ha estado presente en algunos de los temas más coreados por el público en los últimos años.

Esteban Silva, un camino independiente en el regional mexicano

Tras el anuncio, surgieron dudas entre seguidores sobre una posible salida del cantante de la agrupación. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que indique una separación.

Todo apunta a que se trata de un proyecto alterno que no interfiere con su carrera musical. Participar en televisión podría ampliar su proyección mediática y reforzar su presencia ante nuevas audiencias.

Por su parte, Esteban Silva también ha construido su propio camino dentro del regional mexicano. Formó parte de la Banda Rancho Viejo de Benny Camacho y más tarde decidió apostar por su proyecto como solista.

En 2023 lanzó el sencillo "No Vuelvas a Mirarme", marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera, en la que ha buscado consolidar su identidad artística de manera independiente.