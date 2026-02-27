Sergio Mayer y Eduardo Antonio protagonizan tensa discusión en La Casa de los Famosos

El nombre de Sergio Mayer volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de un tenso momento ocurrido dentro del reality La Casa de los Famosos, transmitido por Telemundo.

Durante una discusión con el cantante Eduardo Antonio, también llamado "El Divo de Cuba", el intercambio de palabras —que giraba en torno a temas políticos y dictaduras— escaló de tono. En el video que circula en redes sociales se observa cómo, en medio del altercado, Mayer empuja ligeramente al intérprete mientras le dice que fuera a contar lo hablado.

"¡Córrele, córrele!", expresó el actor. Eduardo Antonio reaccionó molesto y respondió: "¡No me empujes, no me toques!", mientras otros participantes intervinieron para calmar la situación.

Reacciones en redes y postura política

El incidente generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios impulsaron el hashtag "Fuera Sergio Mayer", argumentando que hubo contacto físico y que, bajo las reglas del programa, debería considerarse motivo de expulsión.

La controversia resulta mayor debido a que días antes el propio Mayer había hecho un llamado dentro del reality para frenar las conductas violentas, señalando que ese tipo de contenido no aportaba nada positivo al público. Incluso comentó que, ante el nivel de agresiones registradas en la casa, quizá habría sido mejor permanecer en su labor legislativa.

En el ámbito político, el partido Morena informó la suspensión de sus derechos partidistas. La Comisión de Honestidad y Justicia señaló que su participación en el reality generó un "impacto negativo a la imagen del movimiento".

Contexto y desenlace

Tras la discusión, Mayer fue visto conversando con otros participantes, entre ellos Lorenzo Antonio, con quien posteriormente se dio un abrazo, lo que fue interpretado por algunos como un intento de distender el ambiente.

Por su parte, Eduardo Antonio es un cantante, compositor y productor cubano nacionalizado mexicano, reconocido por interpretar el tema de entrada del programa Mujer, casos de la vida real y por su trabajo en producciones como Yo amo a Juan Querendón.

Hasta el momento, la producción del reality no ha anunciado sanciones oficiales relacionadas con el incidente, mientras el debate continúa tanto dentro como fuera del programa.