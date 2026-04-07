Karime Pindter aclara rumores de romance con Yordi Rosado

La influencer Karime Pindter desmintió los rumores sobre un supuesto romance con el conductor Yordi Rosado, luego de que ambos fueran vinculados tras una reciente entrevista.

Durante un encuentro con la prensa, la exintegrante de Acapulco Shore aseguró que su relación con Rosado es únicamente de amistad. 'Es uno de mis amigos más entrañables, lo quiero mucho, pero no hay nada más', explicó.

¿Qué declaró Karime Pindter sobre su relación con Yordi Rosado?

Karime también destacó que respeta la relación sentimental del conductor, quien mantiene un noviazgo desde hace varios años. Incluso reveló que ambos tomaron con humor los comentarios en redes sociales, que surgieron a raíz de su participación conjunta en la sección 'Depatour'.

¿Cómo reaccionó Yordi Rosado ante los rumores?

La influencer agregó que ve a Yordi como un gran amigo y confidente, dejando claro que no existe ningún vínculo amoroso entre ellos.

Por su parte, el conductor reforzó esta postura al compartir recientemente en redes sociales un mensaje dedicado a su pareja, con quien celebró su aniversario.