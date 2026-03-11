Kunno aclara su relación con Belinda y Cazzu en La Casa de los Famosos

Kunno aclara su relación con Belinda y Cazzu y explica su apoyo a Ángela Aguilar

El creador de contenido Kunno habló dentro del reality La Casa de los Famosos sobre su relación con Belinda y Cazzu, ambas exparejas de Christian Nodal.

Durante la conversación, el influencer aclaró que mantiene una relación cordial con las dos artistas y negó que exista algún tipo de rivalidad entre ellos. También respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales por mostrar públicamente su apoyo a Ángela Aguilar, actual esposa del intérprete.

Kunno explicó que su vínculo con Belinda ha sido principalmente profesional, ya que han coincidido en campañas comerciales y siempre han mantenido un trato respetuoso. Sobre Cazzu, comentó que existe una relación más cercana, pues incluso asistió a la celebración de su cumpleaños número 21 y ambos se mantienen en contacto a través de redes sociales.

¿Qué declaró Kunno sobre su relación con Belinda y Cazzu?

Con estas declaraciones, el influencer buscó aclarar las especulaciones surgidas en internet y reiteró que puede llevarse bien con todas las artistas, independientemente de la historia sentimental que han tenido con Nodal.