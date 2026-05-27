Éxito de La Arrolladora Banda El Limón: Morena lidera Monitor Latino

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho vuelve a hacer historia al colocarse en el primer lugar de Monitor Latino en México con su más reciente sencillo Morena, un tema que rápidamente se ha convertido en uno de los favoritos del público gracias a su energía, ritmo contagioso y el estilo inconfundible que ha consolidado a la agrupación como una de las más importantes del regional mexicano.

Este nuevo éxito llega tras el impacto de ¿Dónde Estabas Tú?, canción con la que la banda consiguió su vigésimo segundo No. 1 en el chart Regional Mexican Airplay de Billboard, reafirmando una trayectoria sólida y llena de logros dentro de la música mexicana.

Éxito de La Arrolladora Banda El Limón

Con décadas de carrera, múltiples reconocimientos y una conexión única con distintas generaciones, La Arrolladora Banda El Limón continúa evolucionando sin perder la esencia que la ha llevado a mantenerse como referente indiscutible del género.

Impacto de Morena en la audiencia

Hoy, con Morena liderando la radio y una gira que sigue creciendo, la agrupación demuestra que su legado permanece más fuerte y vigente que nunca.