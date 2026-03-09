Eden Muñoz conquista a miles en Domo Care: dos noches sold out

Eden Muñoz vivió un fin de semana inolvidable al lograr dos presentaciones consecutivas con localidades agotadas en el Domo Care, donde llevó su espectáculo "Como los Viejos Tiempos" ante miles de fans que no dejaron de cantar y bailar durante toda la noche.

El cantante sinaloense convirtió el recinto en una auténtica fiesta, demostrando su carisma, energía y talento sobre el escenario. Con su potente voz y sus característicos "pasos prohibidos", Muñoz mantuvo al público completamente entregado a lo largo de cada presentación.

Momentos destacados del concierto

Uno de los momentos más destacados llegó con "Nena", tema que se ha convertido en uno de los más representativos de esta nueva etapa en su carrera y que hizo vibrar a todos los asistentes en el redondel del Domo Care.

El lado más romántico del artista también se hizo presente cuando, al piano, interpretó canciones como "Contigo" y "Simplemente Gracias", generando una emotiva reacción entre el público.

Durante el concierto tampoco faltaron algunos de sus éxitos más coreados, entre ellos "El Corrido de Juanito", "El Tierno Se Fue", "Ni Que Estuvieras Tan Buena" y "Tus Latidos", que fueron cantados de principio a fin por los asistentes.

Homenaje a grandes de la música

Además, Eden Muñoz aprovechó la noche para rendir homenaje a grandes figuras de la música regional y latina como Valentín Elizalde, Selena Quintanilla, Joan Sebastian y Vicente Fernández, recordando algunos de sus temas más emblemáticos y despertando la nostalgia entre los presentes.

Tras más de tres horas de música, el artista cerró dos noches memorables en el Domo Care, reafirmando el gran momento que vive en su carrera y la fuerte conexión que mantiene con su público regiomontano.