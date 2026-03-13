Cristian Castro expresa su orgullo por sus hijos con Valeria Liberman

Cristian Castro se muestra orgulloso de sus hijos con Valeria Liberman: "Están muy bien"

El cantante mexicano Cristian Castro habló recientemente sobre sus hijos mayores, fruto de su relación con la abogada argentina Valeria Liberman. A pesar de que su matrimonio terminó hace casi dos décadas, el artista destacó el vínculo que mantienen a través de sus hijos, Simone Candy Castro y Mikhail Zaratustra Castro.

Cristian Castro habla sobre sus hijos

Durante un encuentro con medios de comunicación, retomado por el periodista Ernesto Buitrón, el intérprete compartió detalles sobre la vida actual de los jóvenes, quienes han crecido lejos del ojo público.

Castro comentó que ambos se encuentran enfocados en su formación académica. Según explicó, su hijo estudia Economía, mientras que su hija se encuentra cursando la carrera de Psicología. El cantante aseguró sentirse muy satisfecho con el camino que han elegido.

"Estoy muy orgulloso de ellos", expresó el artista, quien también señaló que sus hijos llevan una vida tranquila y que actualmente ya tienen sus propias relaciones sentimentales.

Reconoce la labor de su expareja

En sus declaraciones, el intérprete también aprovechó para reconocer el papel que ha desempeñado Valeria Liberman en la crianza de sus hijos. Castro afirmó sentirse agradecido con la madre de los jóvenes por el apoyo y la educación que les ha brindado a lo largo de los años.

De acuerdo con el cantante, una de las cosas que más lo tranquiliza es saber que sus hijos están enfocados en sus estudios universitarios, algo que él mismo no pudo completar durante su juventud debido al inicio temprano de su carrera artística.

Su experiencia con los estudios

Las declaraciones del intérprete llegan poco después de que se diera a conocer que logró concluir su bachillerato con acreditación de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que también estudió su madre, la actriz Verónica Castro.

Durante sus primeros años en la música, Cristian Castro decidió dejar los estudios para concentrarse en su carrera como cantante, lo que lo llevó a alcanzar el éxito desde muy joven.

Además de Simone y Mikhail, el artista también es padre de Rafaela Castro, de 12 años, fruto de su relación con la colombiana Paola Eraso.