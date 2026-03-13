Maribel Guardia pide más de 2 millones a Imelda Tuñón por su estancia

Abogado de Imelda Tuñón afirma que Maribel Guardia solicita más de 2 millones de pesos por el tiempo que vivió en su casa.

La disputa legal entre Maribel Guardia y su exnuera Imelda Garza Tuñón suma un nuevo capítulo. De acuerdo con el equipo legal de Tuñón, la actriz costarricense habría solicitado una indemnización que supera los dos millones de pesos por el periodo en que la joven vivió en su domicilio junto a su esposo, el fallecido Julián Figueroa.

La solicitud de indemnización de Maribel Guardia se basa en un cálculo de salario mínimo.

El conflicto familiar, que comenzó tras desacuerdos relacionados con la custodia del menor José Julián Figueroa Garza, ha pasado por distintas instancias judiciales. Aunque la cuestión de la guarda del niño ya habría quedado resuelta, el caso continúa abierto debido a nuevas reclamaciones económicas.

El motivo de la compensación solicitada

Según lo señalado por los abogados de Imelda Garza Tuñón, la petición presentada por la defensa de Maribel Guardia se basa en un cálculo denominado "mínimo vital indispensable". Este método considera el equivalente a 30 días de salario mínimo por cada mes que la exnuera de la actriz permaneció viviendo en la propiedad.

El periodo contemplado abarcaría desde que Tuñón contrajo matrimonio con Julián Figueroa hasta el momento en que dejó la residencia familiar, donde la pareja vivió durante varios años junto con su hijo.

Imelda Tuñón argumenta que su estancia en la casa de Maribel Guardia fue un acuerdo familiar.

Bajo este criterio, el monto que se estaría reclamando superaría los dos millones de pesos, lo que ha intensificado las tensiones dentro del proceso legal.

La respuesta de la defensa de Tuñón

Por su parte, los abogados de Imelda Garza Tuñón rechazaron la solicitud económica y aseguraron que la consideran improcedente. Según su postura, la estancia en la casa de Maribel Guardia nunca se planteó como un acuerdo de renta ni implicaba una obligación de pago.

La defensa sostiene que la residencia en el inmueble se dio como parte de un acuerdo familiar, ya que la actriz habría ofrecido el espacio para que su hijo, su nuera y su nieto vivieran cerca de ella.

El conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón se intensifica por nuevas reclamaciones.

Debido a ello, los representantes legales de Tuñón consideran que la exigencia de una compensación económica no corresponde con las condiciones bajo las que la familia habitó la vivienda.