Natanael Cano y Marissa Blanco dejan de seguirse en Instagram: ¿ruptura?

Natanael Cano y Marissa Blanco volvieron a ser tema de conversación en redes sociales luego de que usuarios detectaran que ambos dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, desatando especulaciones sobre una posible ruptura.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado el fin de la relación, seguidores del cantante señalaron otros detalles en sus perfiles que han alimentado los rumores, incluyendo la supuesta permanencia de interacciones en cuentas vinculadas a Marissa Blanco.

La relación entre Natanael Cano y Marissa Blanco

La relación entre ambos comenzó a generar atención a finales de 2024 y habría quedado más evidente en 2025 tras coincidencias en publicaciones y viajes, aunque nunca fue confirmada de manera oficial.

Marissa Blanco, presuntamente originaria de Hermosillo y alejada del medio artístico, se volvió un tema recurrente entre los fans del intérprete de corridos tumbados.

Continuidad en la carrera musical de Natanael Cano

Mientras continúan las especulaciones, Natanael Cano sigue activo en su carrera musical y consolidándose como una de las figuras más influyentes del género de corridos tumbados con temas como "PRC", "Amor tumbado" y "Mi bello ángel".