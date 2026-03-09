Belinda canta en XV años de Mafer en Tabasco

La cantante Belinda sorprendió a los invitados de unos lujosos XV años celebrados este fin de semana en Tabasco, donde interpretó "Happy Birthday to You" para la festejada, una joven identificada como "Mafer". Videos del momento comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente despertaron la curiosidad de los usuarios por el nivel de la celebración y la presencia de varias celebridades.

En las imágenes se observa a la intérprete, vestida con un elegante vestido rojo de satén, acercarse a la joven —quien lucía un vestido típico de quinceañera— mientras estaba acompañada por sus padres. Belinda tomó a la cumpleañera de la mano y le cantó el tradicional tema en inglés frente a los invitados.

¿Cómo ocurrió la celebración?

Al finalizar su interpretación, la artista agradeció haber sido invitada al evento y dedicó unas palabras a la joven. "Felicidades, hermosa. Muchísimas felicidades, qué hermosa fiesta. Muchas gracias por invitarme. Que disfrutes muchísimo esta nueva etapa en tu vida, que va a ser la mejor. ¡Feliz cumpleaños!", expresó la cantante mientras animaba a los presentes a aplaudir.

La presencia de Belinda en el festejo llamó aún más la atención porque actualmente la artista se encuentra radicando en Madrid, donde trabaja en el proyecto "Carlota". Por ello, algunos usuarios en redes sociales especulan que viajó a México especialmente para asistir al evento.

Celebridades presentes en la fiesta

Belinda no fue la única figura del espectáculo presente en la celebración. La conductora Galilea Montijo fue la encargada de conducir la fiesta y estuvo acompañada por su pareja, Isaac Moreno. Además, el reconocido maquillista Alfonso Waithsman —quien suele trabajar con varias celebridades— fue el responsable del maquillaje tanto de Belinda y Montijo como de la quinceañera, algo que él mismo compartió en sus historias de Instagram.

La fiesta también contó con la participación de artistas de música urbana como Xavi y J Balvin, así como la agrupación Matute, quienes amenizaron la noche interpretando algunos de sus éxitos.

Reacciones en redes sociales

Las imágenes del festejo han generado conversación en redes sociales, donde usuarios destacan el lujo del evento y la cantidad de celebridades que asistieron.