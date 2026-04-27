Majo Aguilar estrena 'A Través del Vaso' antes de su concierto en el Auditorio Nacional

Majo Aguilar abre una nueva etapa en su carrera con su incursión en el género banda a través de "A Través del Vaso", un tema compuesto por Horacio Palencia y Geovani Cabrera. Este lanzamiento marca su primer sencillo oficial en este formato y llega en un momento clave, previo a su presentación en el Auditorio Nacional el próximo 13 de noviembre.

La canción narra la historia de una mujer que intenta ahogar el dolor de una ruptura en el alcohol, solo para descubrir que los recuerdos de su expareja siguen presentes. El tema aborda el desamor desde la traición y la dificultad de soltar, una línea emocional característica en la obra de Palencia, que Aguilar interpreta con una carga vocal directa y sincera.

Detalles del nuevo sencillo

En esta versión, la cantante suma coros que enriquecen la atmósfera sin modificar la esencia de la composición. La instrumentación típica de banda —metales, percusiones y bajo sexto— acompaña una interpretación que se mantiene fiel a la intensidad del tema original, pero con un matiz propio que distingue su estilo.

El lanzamiento se suma a una serie de sencillos que han fortalecido su posición dentro del regional mexicano, como "No Vuelvas", "Vete" y su versión de "Así Fue", original de Juan Gabriel, donde mostró su capacidad para reinterpretar clásicos sin perder identidad.

Presentación en el Auditorio Nacional

Su próximo concierto en el Auditorio Nacional representará el cierre de su gira actual y el escenario más importante de su trayectoria hasta ahora, consolidando un crecimiento sostenido en un género altamente competitivo.

Con "A Través del Vaso", Majo Aguilar no solo amplía su repertorio, sino que también abre la puerta a una nueva línea artística dentro de la banda, que podría marcar el rumbo de su siguiente etapa.

Actualmente, la cantante se posiciona como una de las voces contemporáneas más relevantes del género, equilibrando tradición e innovación. Su reciente reconocimiento en Premio Lo Nuestro 2026, donde ganó como Mejor Artista Femenina de Música Mexicana y Mejor Combinación Femenina por "Brujería" junto a Yuridia, además de sus nominaciones al Latin Grammy (2022, 2023, 2024) y reconocimientos en Premios Juventud, respaldan su consolidación en la industria.