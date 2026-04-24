Xavi anuncia su nuevo álbum Dosis: lanzamiento en mayo

Xavi anuncia su nuevo álbum "DOSIS", disponible en mayo

El cantante Xavi confirmó el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, "DOSIS", que estará disponible el próximo 21 de mayo.

El álbum Dosis incluirá 19 canciones de diversos géneros musicales.

El proyecto incluirá 19 canciones y combinará géneros como cumbia norteña, bachata y sonidos urbanos, mostrando una evolución en su propuesta musical.

El anuncio llegó junto con la portada oficial del disco, una imagen de un corazón con rubíes que simboliza esta nueva etapa en su carrera y que conecta con la estética que el artista ha adelantado en meses recientes.

"DOSIS" integrará algunos de sus mayores éxitos, como "En Privado" junto a Manuel Turizo, además de temas como "No Capea" y "La Morrita", que han liderado listas del regional mexicano.

Xavi presentará su nuevo álbum durante la gira X TOUR en Monterrey y Guadalajara.

El álbum también contará con colaboraciones destacadas con Fuerza Regida, Neton Vega y Codiciado, así como una canción en inglés titulada "Find Us Again", que refleja su identidad bicultural.

Como parte de la promoción, Xavi presentará algunos temas durante su gira "X TOUR" por México, con fechas en Monterrey y Guadalajara a inicios de mayo.