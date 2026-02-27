Majo Aguilar rinde homenaje a Juan Gabriel con su versión de 'Así Fue'

Majo Aguilar continúa fortaleciendo su lugar dentro de la música mexicana con el lanzamiento de su interpretación de "Así Fue", uno de los temas más emblemáticos del repertorio de Juan Gabriel.

Con este sencillo, la cantante ofrece un homenaje respetuoso al llamado "Divo de Juárez", aportando su sello personal a través de un sonido de mariachi contemporáneo. La canción, que aborda el dolor del amor perdido y la aceptación tras una ruptura, mantiene su vigencia generacional y encuentra en la voz de Majo una nueva sensibilidad.

Su versión combina la instrumentación tradicional del mariachi con matices actuales, resaltando la fuerza emocional de la letra. La intérprete logra transmitir la nostalgia y la resignación presentes en el tema, al tiempo que construye una propuesta fresca que dialoga con nuevas audiencias.

El sencillo y su video oficial ya se encuentran disponibles en plataformas digitales.

Un momento clave en su carrera

El lanzamiento llega en una etapa destacada para la artista. Recientemente, Majo Aguilar fue reconocida como Artista Femenina del Año – Música Mexicana en los Premio Lo Nuestro 2026, sumando así su segundo triunfo consecutivo en esta categoría. Además, obtuvo el premio a Mejor Combinación Femenina por el tema "Brujería", colaboración con Yuridia.

Tras la publicación de Mariachi Mío (Deluxe) en diciembre de 2025, la cantante ha apostado por una propuesta que fusiona el mariachi con influencias como huapango, flamenco, rap y tumbado, reafirmando su intención de innovar sin perder la raíz tradicional del género.

Logros recientes

En 2025, Majo también marcó un precedente al convertirse en la primera mujer embajadora del Congreso Mundial del Mariachi, donde ofreció un cierre especial en el Zócalo de la Ciudad de México.

Asimismo, interpretó el Himno Nacional Mexicano durante una pelea del boxeador Saúl Álvarez en Riad, Arabia Saudita, presentación que fue vista por miles de asistentes y millones de espectadores a nivel internacional.

Con cientos de millones de reproducciones acumuladas en plataformas digitales, Majo Aguilar continúa consolidándose como una de las voces jóvenes más influyentes del panorama actual, equilibrando tradición e innovación en cada uno de sus proyectos.