Majo Aguilar y Junior H ofrecen música en vivo en Palacio Nacional

La conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un momento inesperado este lunes, luego de que Majo Aguilar y Junior H ofrecieran una presentación especial durante La Mañanera del Pueblo para anunciar la nueva edición del concurso binacional México Canta.

Los intérpretes, considerados dos de las figuras más representativas del regional mexicano actual, participaron como invitados especiales del evento, donde combinaron música y promoción cultural ante los asistentes reunidos en Palacio Nacional.

Majo Aguilar emociona con homenaje a Juan Gabriel

La primera en tomar el escenario fue Majo Aguilar, integrante de la reconocida Dinastía Aguilar, quien interpretó 'Así fue', uno de los temas más icónicos de Juan Gabriel.

La cantante estuvo acompañada por Galia Siurob, ganadora de la primera edición de México Canta, creando uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Junior H interpreta uno de sus mayores éxitos

Más tarde, Antonio Herrera Pérez, conocido artísticamente como Junior H, subió al escenario junto a Brian Muñoz y Sergio Maya para interpretar 'Y lloro', canción que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de su carrera.

La participación del cantante de corridos tumbados sorprendió a los asistentes de la conferencia, quienes presenciaron una faceta distinta de La Mañanera con música en vivo dentro de Palacio Nacional.