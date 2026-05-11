El Bebeto lanza nueva canción: Porque Tengo Madre en homenaje a mamá

EL BEBETO LANZA "PORQUE TENGO MADRE", UN EMOTIVO HOMENAJE AL AMOR DE MAMÁ

El Bebeto celebra el Día de las Madres con el estreno de su nuevo sencillo titulado Porque Tengo Madre, una canción cargada de sentimiento y dedicada a todas esas mujeres que entregan su vida, amor y esfuerzo por sus hijos.

Con una letra profundamente emotiva, el tema reconoce el amor incondicional de una madre, destacando cada consejo, enseñanza y momento en el que una mamá ha estado presente para acompañar, guiar y convertirse en ejemplo de fortaleza para su familia.

Fiel a su estilo romántico y cercano al público, El Bebeto logra conectar con los corazones de sus seguidores a través de un mensaje sincero que honra a esas mujeres luchadoras que nunca dejan solos a sus hijos y que, pese a cualquier adversidad, siempre encuentran la manera de salir adelante por amor.

Con este lanzamiento, el cantante busca agradecer y reconocer el papel fundamental que tienen las madres en la vida de millones de personas, convirtiendo "Porque Tengo Madre" en un homenaje musical ideal para esta fecha tan especial.

El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.