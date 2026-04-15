Maribel Guardia enfrenta críticas por sueroterapia en Hermosillo

La actriz y cantante Maribel Guardia se colocó en el centro de la conversación pública luego de que se viralizaran videos antiguos en los que promociona la sueroterapia, un tratamiento intravenoso que actualmente se encuentra bajo investigación en México.

La polémica surge en medio de un caso ocurrido en Hermosillo, donde autoridades han vinculado este tipo de procedimientos con la muerte de ocho personas. Aunque la clínica que la artista promocionó no tiene relación con estos hechos, su imagen ha sido objeto de críticas debido al contexto actual.

La sueroterapia consiste en la administración directa de vitaminas y nutrientes al torrente sanguíneo, práctica que ha ganado popularidad como método para “revitalizar” el organismo. No obstante, especialistas advierten que puede representar riesgos significativos si no se realiza bajo estricta supervisión médica.

¿Qué ocurrió en Hermosillo?

La preocupación aumentó tras lo ocurrido en Sonora, donde además de los fallecimientos se reportan varios pacientes afectados y un médico prófugo. Este caso ha intensificado las investigaciones sanitarias y ha reavivado el debate sobre la necesidad de regular con mayor rigor este tipo de tratamientos.