Martha Higareda comparte su secreto para recuperar figura tras el parto

Martha Higareda revela su secreto para recuperar su figura tras convertirse en mamá

A tres meses y medio del nacimiento de sus gemelas, Martha Higareda compartió con sus seguidores cómo ha logrado recuperar su figura durante el postparto.

La actriz habló del tema en el podcast "De todo un mucho", que conduce junto a Yordi Rosado, donde incluso mostró cómo luce actualmente su abdomen tras el embarazo gemelar.

¿Cómo logró Martha Higareda recuperar su figura?

Durante la conversación, Yordi le preguntó cómo había conseguido recuperar su figura en tan poco tiempo, una duda que muchas de sus seguidoras también tenían. Con total sinceridad, la actriz explicó que aún continúa en proceso de recuperación, ya que su embarazo fue muy demandante.

"Todavía tengo tantita pancita. Mi panza era enorme, gigantesca. Las bebés nacieron de tres kilos cada una, eran seis kilos de bebés, más dos placentas", comentó.

Higareda reveló que uno de los factores que más le ayudó fue una crema que ella misma desarrolló durante su embarazo, elaborada a partir de una mezcla de aceites naturales para cuidar la piel y prevenir estrías.

Crema para estrías: el secreto de Higareda

Según explicó, siempre ha sido muy cuidadosa con su piel y por eso comenzó a experimentar con diferentes ingredientes naturales para mantenerla hidratada y ayudar a que regresara a su forma original después del parto.

Posteriormente decidió llevar esa idea más lejos y trabajó junto a un bioquímico para crear una fórmula que planea lanzar próximamente como producto comercial.

"Me junté con un bioquímico para desarrollar algo que realmente funcionara. Como es parte de mi profesión cuidar mi imagen, quería un producto con ingredientes muy beneficiosos para la piel", explicó.

Entre los componentes principales de la crema destacó una manteca africana conocida por ayudar a prevenir las estrías, además de aceites esenciales como el de coco, todos seleccionados por sus propiedades hidratantes.

Consejos de cuidado de la piel durante la maternidad

Finalmente, la actriz compartió el consejo que considera más importante para el cuidado de la piel durante la maternidad: comenzar a hidratarla incluso antes del embarazo.

"Te tienes que cuidar desde antes, casi desde que planeas embarazarte. Ahí es cuando empiezas a hidratar mucho la piel de la panza, porque sabes que se va a estirar", señaló.