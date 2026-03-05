Chiclona: Peso Pluma y Tito Double P presentan nuevo video musical

Peso Pluma y Tito Double P lanzan el video oficial de "Chiclona" junto a Lencho.

El videoclip llega como una pieza clave dentro del álbum, acompañando uno de los temas más reflexivos del proyecto. El video oficial ya se encuentra disponible en plataformas digitales y suma una nueva propuesta visual a la narrativa del disco.

¿Qué destaca en el video de Chiclona?

En "Chiclona", el trío apuesta por un ritmo ligeramente más pausado sin perder la esencia del regional mexicano moderno. La canción reimagina un tema previamente lanzado por Lencho, pero ahora con la participación de Peso Pluma y Tito Double P, quienes aportan una interpretación marcada por la reflexión y la gratitud.

A través de sus versos, los artistas hablan del camino que han recorrido para alcanzar el éxito, destacando valores como la lealtad, el respeto y la determinación. El resultado es un tema que combina introspección con seguridad, celebrando el lugar que han logrado dentro de la música.

Detalles del video y su producción

El video, dirigido por John de la Casa y Seb Espino, refuerza ese mensaje con una estética cinematográfica. La producción fue filmada entre paisajes desérticos, molinos que dominan el horizonte y playas de aguas cristalinas, creando un contraste visual que acompaña las interpretaciones de los tres artistas.

Con "DINASTÍA (DELUXE)" posicionándose con fuerza en plataformas digitales, "Chiclona" suma una nueva dimensión al proyecto, destacando no solo el impulso de sus protagonistas, sino también la idea de construir un legado dentro del género.

Actualmente, Peso Pluma y Tito Double P se encuentran recorriendo Estados Unidos con la gira "DINASTÍA BY PESO PLUMA & FRIENDS", la cual arrancó recientemente con presentaciones en Seattle y San Francisco, ambas con boletos agotados.