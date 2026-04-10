Modelo en video Un Vals de Christian Nodal causa controversia

Christian Nodal genera polémica por la modelo de su nuevo video Un Vals.

El estreno del video oficial de Un Vals ha vuelto a colocar a Christian Nodal en el centro de la conversación, luego de que usuarios en redes sociales señalaran el notable parecido de la modelo protagonista con Ángela Aguilar y su ex pareja, la cantante argentina Cazzu.

Desde su lanzamiento, internautas han comentado que la apariencia de la modelo —particularmente su estilo de cabello y facciones— recuerda tanto a Ángela Aguilar, actual esposa del cantante, como a Cazzu, con quien Nodal mantuvo una relación y comparte una hija.

Para algunos, esta coincidencia no sería casual, sino parte de una estrategia para generar conversación en torno al lanzamiento, especialmente considerando que tanto Nodal como Ángela han estado constantemente bajo el escrutinio público desde que hicieron pública su relación en 2024.

¿Qué generó la polémica en redes sociales?

Previo al estreno, el cantante había adelantado el sencillo junto a Ángela Aguilar, lo que llevó a especular que ella participaría en el videoclip. Sin embargo, la aparición de la modelo fue lo que terminó acaparando la atención.

Reacciones de los internautas

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar, con comentarios que van desde la sorpresa por el parecido hasta elogios por la canción y la estrategia mediática detrás del lanzamiento.