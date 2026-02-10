Contactanos
La Acerera

Roberto Luna lanza su nuevo corrido La Medalla en Monterrey

La canción La Medalla se convierte en un símbolo de identidad y resistencia para una nueva generación.

Por Staff / La Voz - 10 febrero, 2026 - 11:58 a.m.
Roberto Luna lanza su nuevo corrido La Medalla en Monterrey

Roberto Luna presenta su nuevo corrido “La Medalla”. Roberto Luna presenta “La Medalla”, un corrido motivacional que encapsula la lucha diaria, la disciplina y la mentalidad de quienes entienden que el éxito no llega de la noche a la mañana. A través de una narrativa clara, Roberto convierte “La Medalla” en un símbolo de esfuerzo real, constancia y orgullo por todo aquello que se construye con trabajo, carácter y paciencia.

La canción retrata el camino de quienes han venido desde abajo, han enfrentado caídas, sacrificios y obstáculos, pero siguen avanzando con determinación. “La Medalla” conecta con una generación que valora el proceso tanto como el resultado, y se presenta como un mensaje de identidad y resistencia. Un himno para quienes trabajan en silencio, para los que no presumen, pero sostienen su progreso con hechos.

La Medalla: un corrido que inspira

Musicalmente, “La Medalla” se apoya en una estructura sólida y directa. Con una producción que resalta la instrumentación tradicional del Regional Mexicano y sostiene el peso narrativo de la letra. La voz de Roberto Luna se mantiene al frente con una interpretación firme y segura, transmitiendo convicción, madurez y una visión personal construida desde la constancia y el compromiso con su oficio.

Más sobre Roberto Luna

Roberto Luna es un joven cantante y compositor originario de Monterrey, Nuevo León. Reconocido por su esencia norteña, sensibilidad lírica y autenticidad dentro del Regional Mexicano.

Inició su camino musical a los 8 años con la guitarra y a los 14 compuso su primera canción de desamor. Marcando el inicio de una trayectoria guiada por la disciplina, la emoción y una vocación artística clara desde temprana edad.

Como compositor, su trabajo ha sido grabado por diversos artistas del género. Destaca el éxito “Derecho y Chueco”, interpretado por Los Caimanes de Sinaloa y Luis R. Conríquez, que se convirtió en un fenómeno en Estados Unidos durante 2024 y logró posicionarse dentro del Top 50 de Spotify México. Además, es autor de “El Tiempo es Oro”, grabado por Beto Vega, y su talento ha sido reconocido por figuras como Leandro Ríos, La Cuatiza y Los Farmerz.

Cada etapa de su carrera refleja una visión clara y coherente. Demostrar que el crecimiento verdadero se construye con esfuerzo sostenido, identidad firme y carácter, valores que hoy quedan plasmados en “La Medalla”, un lanzamiento que reafirma su rumbo dentro del Regional Mexicano contemporáneo.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados