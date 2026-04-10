Omar Camacho y Óscar Maydón presentan su nuevo sencillo 'Por Hollywood'

Omar Camacho continúa consolidándose dentro de la nueva ola de la música mexicana con el lanzamiento de "Por Hollywood", su más reciente sencillo en colaboración con Óscar Maydón.

Disponible ya en todas las plataformas digitales, este tema formará parte de su esperado álbum debut y muestra una evolución en su estilo, apostando por un sonido fresco que fusiona lo regional con tintes de reguetón malandro.

¿Qué retrata la canción 'Por Hollywood'?

La canción retrata el lado más visible del éxito: lujos, viajes y una vida marcada por excesos, con referencias a destinos como Francia, Singapur, Chicago y el icónico Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, que además inspira su portada.

La química entre ambos artistas se refleja en un track con gran energía y una vibra contagiosa que conecta fácilmente con el público.

¿Cómo fue la expectativa en redes sociales?

Antes de su estreno oficial, "Por Hollywood" ya generaba gran expectativa en TikTok, donde fragmentos del tema se viralizaron gracias a creadores de contenido, posicionándolo como uno de los lanzamientos más fuertes de la temporada.