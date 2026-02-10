Directo Al Corazón: La Fiera de Ojinaga presenta su nuevo tema

La Fiera de Ojinaga y Janeth Valenzuela lanzan "Directo Al Corazón"

Después de conquistar al público con "Contigo Me Clavé", La Fiera de Ojinaga y Janeth Valenzuela regresan con un lanzamiento que va más allá de la música: "Directo Al Corazón", una canción que nace de una historia de amor verdadera.

Lo que comenzó como una colaboración artística hoy se convierte en una declaración sincera, donde la pareja transforma su conexión personal en un tema que captura el instante exacto en el que el amor deja de ser duda y se vuelve certeza.

Con una balada romántica, "Directo Al Corazón" envuelve al oyente en una atmósfera de ternura, ilusión y enamoramiento puro.

Cada verso refleja la emoción de descubrir que alguien llegó para quedarse, con frases que conectan de inmediato con quien alguna vez ha sentido mariposas en el pecho y la cabeza entre las nubes.

La conexión emocional de la canción

La interpretación conjunta destaca por su honestidad y sensibilidad, logrando que la canción se sienta cercana, real y profundamente emotiva.

La química entre La Fiera de Ojinaga y Janeth Valenzuela no solo se escucha, se siente. Sus voces se entrelazan de manera natural, dando vida a una canción que fluye con autenticidad y reafirma que cuando el amor es verdadero, no necesita adornos.

"Directo Al Corazón" se percibe como una confesión hecha música, íntima y transparente, que conecta con cualquier persona que haya amado sin reservas.

Lanzamiento en el mes del Amor y la Amistad

Este lanzamiento llega en el mes del Amor y la Amistad, y ya se encuentra disponible en todas las plataformas.