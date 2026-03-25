Peso Pluma habla de la distancia en su relación con Kenia Os

Peso Pluma se sinceró sobre su relación con Kenia Os y confesó que uno de los mayores retos de su carrera es la distancia que implica estar constantemente de gira. A través de un video que se volvió viral en redes sociales, el cantante compartió lo mucho que extraña a su pareja tras cada presentación, aunque también expresó su gratitud por el éxito que está viviendo.

Peso Pluma expresa su añoranza por Kenia Os tras cada presentación.

Sus declaraciones llegan en medio de rumores sobre un posible distanciamiento entre ambos, el cual, según se ha comentado, estaría más relacionado con sus apretadas agendas que con problemas personales.

Rumores de distanciamiento entre Peso Pluma y Kenia Os por sus agendas.

Por otro lado, el artista también estuvo en el centro de la conversación debido a un video de uno de sus conciertos, donde aparece inclinado hacia adelante, lo que desató diversas especulaciones sobre su estado físico. Mientras algunos lo atribuyeron al cansancio, otros generaron teorías más alarmantes. Sin embargo, en el mismo clip se observa cómo se recupera rápidamente y continúa con el show, lo que llevó a muchos fans a restar importancia al momento.

Especulaciones sobre el estado físico de Peso Pluma tras un concierto.

Desde que hicieron pública su relación, la pareja ha estado bajo constante atención mediática, generando tanto muestras de apoyo como críticas, y manteniéndose como uno de los temas más comentados en redes sociales.