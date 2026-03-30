La Chona de Los Tucanes de Tijuana llega a Europa con su gira

Los Tucanes de Tijuana llevan "La Chona" a Europa con histórica gira

Con uno de sus mayores éxitos como bandera, Los Tucanes de Tijuana alistan su primera gira por Europa este mes de julio, marcando un momento clave tanto en su trayectoria como para el regional mexicano a nivel internacional.

Gira por Europa

El tour incluirá presentaciones en países como Países Bajos, Alemania, España, Reino Unido e Irlanda, llevando su característico estilo a nuevos públicos que han adoptado su música a lo largo de los años.

Con décadas de carrera, la agrupación liderada por Mario Quintero Lara continúa consolidando su legado y expandiendo su alcance más allá del continente americano, conectando con audiencias globales.

Impacto en la cultura digital

Parte de este impacto también se refleja en la cultura digital: recientemente, "La Chona" dio un salto generacional al integrarse al universo de Fortnite, donde se lanzó un emote inspirado en su popular baile, acercando su música a millones de usuarios.

Lejos de detenerse, la agrupación vive una nueva etapa en su carrera, respaldada por un repertorio que incluye temas como "Secuestro de amor" y "Vivir de noche", reafirmando su lugar como referentes del género.