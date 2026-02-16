Concierto de Yuridia en Mazatlán: Éxitos y homenajes en el Carnaval 2026

Yuridia brilla en la coronación del Carnaval de Mazatlán 2026

Con un espectáculo cargado de nostalgia, potencia vocal y una conexión genuina con el público, Yuridia conquistó Mazatlán durante la coronación de la Reina del Carnaval 2026, ofreciendo una noche inolvidable llena de sus grandes éxitos y emotivos homenajes a figuras de la música mexicana.

"Buenas noches, Mazatlán, Sinaloa, ¿listos para cantar conmigo?", saludó la intérprete al aparecer en el escenario para celebrar la coronación de Anahí I, Reina del Carnaval de Mazatlán 2026, desatando de inmediato una ola de aplausos y euforia.

El cariño del público se hizo sentir desde los primeros minutos. En medio del concierto, la cantante leyó una pancarta que decía: "Yuridia te traje coricos". Entre risas respondió: "¿Me los puedes entregar ya, si quieres?". También recibió un bote de cerveza Pacífico, al que dio un trago ante la ovación de los asistentes, demostrando la cercanía que mantiene con sus seguidores.

La velada avanzó con temas como "Él Lo Tiene Todo", pero uno de los momentos más emotivos llegó cuando interpretó "Como Yo Nadie Te Ha Amado", coreada a todo pulmón por miles de voces. Cuatro bailarines aportaron energía y dinamismo durante "Ya Es Muy Tarde", mientras desde su trono, Anahí I seguía cada canción, cantando y disfrutando el espectáculo.

Un solo de piano dio paso a un cambio de vestuario: Yuridia dejó atrás su atuendo negro para reaparecer con un elegante vestido blanco, con el que interpretó "Lo Que Son Las Cosas" y "Ahora Entendí".

La emoción alcanzó su punto máximo con "Ya Te Olvidé", uno de los primeros éxitos que marcó su carrera. Más tarde, las luces de los celulares iluminaron el recinto durante "Ángel", creando una atmósfera íntima y conmovedora.

La noche también tuvo espacio para el homenaje. Yuridia recordó a Chalino Sánchez al interpretar "Alma Enamorada", exclamando con orgullo: "¡Arriba Chalino!".

En la recta final, sorprendió al público con una versión renovada de "La Maldita Primavera", acompañada por tuba y acordeón, llevando el clásico romántico a una sonoridad más cercana al Regional Mexicano. La fusión fue celebrada con palmas y gritos, reafirmando la versatilidad y el momento sólido que vive la cantante en esta nueva etapa de su carrera.