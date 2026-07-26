María Victoria Cortez y Reynaldo López celebran 50 años de matrimonio

Enamorados y felices, María Victoria Cortez y Reynaldo López celebraron 50 años de matrimonio, una historia de amor que conmemoraron rodeados del cariño de sus seres queridos durante una emotiva celebración.

La pareja compartió este significativo aniversario junto a sus hijos América Victoria, Yahir López y Nallely López, quienes se sumaron a la celebración para reconocer la trayectoria de sus padres como matrimonio.

Los festejados también disfrutaron de la compañía de sus nietos Julián, Galilea, Iker, Joab, Loreta y Samadi, quienes compartieron con ellos la alegría de llegar a cinco décadas de vida en pareja.

A la celebración se unieron sus amistades, entre ellas sus amigas y las damas que los acompañaron durante esta ocasión especial. También estuvieron presentes los hermanos de la novia, Alfredo Cortez, Arturo Cortez, Conrado Cortez y Celia Cortez, así como las hermanas del novio, Graciela López y María Antonieta López.

El festejo tuvo lugar en un salón de eventos sociales donde reunión un ambiente de alegría y convivencia, convirtiéndose en una ocasión memorable para María Victoria y Reynaldo, quienes festejaron medio siglo de matrimonio rodeados de las personas que forman parte de su historia.