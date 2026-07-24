Anneth Martínez celebra sus XV años rodeada de familia y amigos

La elegante y encantadora quinceañera Anneth Abigail Martínez celebró sus XV años con una emotiva recepción, rodeada del cariño de sus seres queridos, quienes compartieron con ella esta fecha tan especial.

Su cadencioso caminar al lado de sus padres Rafael Mtz. Ríos y Gema Suárez en la pista de baile, llenó de alegría y admiración de parte de los invitados que aplaudieron y vitorearon cuando fue presentada en sociedad.

También estuvieron presentes sus hermanos, Lucca Rafael y Gema Elizza, quienes se sumaron a la celebración para compartir con Anneth la alegría de festejar sus XV años.

Después de los conmovedores momentos del vals y el tradicional brindis, una velada llena de sorpresas, regalos y felicitaciones rodeó a la festejada quien compartió su alegría en el marco de una cena-baile.

Entre los invitados estuvieron sus tíos Mirna Aide Chávez y Eduardo Bortoni, así como su tía Patricia Maartínez, quienes acompañaron a la quinceañera en esta significativa ocasión.

La recepción transcurrió en un ambiente de alegría y convivencia familiar, convirtiéndose en un momento inolvidable para Anneth, quien disfrutó de una noche especial junto a las personas que más quiere.